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Domy na sprzedaż w starostwo bobtyńskie, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Nowosady, Litwa
Dom
Nowosady, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
Sodo Household w wielkiej przestrzeni! Poszukiwanie spokoju, przyrody i wygodnej komunikacj…
$53,006
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Agencja
Capital
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Dom w Zacisius, Litwa
Dom
Zacisius, Litwa
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 1
Ogród jest sprzedawany w miejscowości Zacucius. Proszę, żebyś to zobaczył! Korzyści: • Fajn…
$55,987
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Dom w Naujatriobiai, Litwa
Dom
Naujatriobiai, Litwa
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODY Z GOSPODARSTWEM DOMOWYM NOWA PRACE, OBSZAR MLECZNY Szukasz spokojnego miejsca…
$63,031
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Parametry nieruchomości w starostwo bobtyńskie, Litwa

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