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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Tel-Awiw, Izrael

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 6/7
Na sprzedaż w Tel Awiwie.Triplex na pierwszej linii nad morzem. Z pięknym widokiem na morze.…
$8,00M
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Isrealty
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Parametry nieruchomości w Tel-Awiw, Izrael

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