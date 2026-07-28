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Dom wolnostojący na sprzedaż w Tel-Awiw, Izrael

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 240 m²
Dom na sprzeda ¿w Tel- Aviv, w dzielnicy Ajami w Jaffa, blisko restauracji Hazaken VeHayam, …
$3,28M
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Parametry nieruchomości w Tel-Awiw, Izrael

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