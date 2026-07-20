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Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Dystrykt Południowy, Izrael

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3 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Eilat, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Eilat, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Wspaniały apartament 3-pokojowy na parterze z prywatnym basenem i tarasem, położony w dzieln…
$2,296
za miesiąc
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Penthouse 5 pokojów w Ashdod, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 145 m²
Youd Zain okolica w pobliżu morza, Piękny apartament z tarasem widok na morze,
$3,280
za miesiąc
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Penthouse 5 pokojów w Eilat, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Eilat, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Sublime 5-pokojowe penthouse do wynajęcia w Eilat z tarasem i częściowym widokiem na morze, …
$2,788
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
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