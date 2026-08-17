Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv

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Wartość wyjściowa: 7003
Okręg: Sarona, blisko wszystkich udogodnień
Duże 3 sztuki, w tym ssak
Powierzchnia 76 m2
Taras o powierzchni 6 m2
Dwunaste piętro z windami
Przestronny salon
Klimatyzacja
2 łazienki, 2 toalety
Parking prywatny
Wyposażenie budynku: straż i siłownia
Wejście: 01 / 09 / 26
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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