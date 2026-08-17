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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,042
;
5
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ID: 39833
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Leonardo da Vinci, 2

O kompleksie

Przeniesienie
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Wartość wyjściowa: 7003 Okręg: Sarona, blisko wszystkich udogodnień Duże 3 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 76 m2 Taras o powierzchni 6 m2 Dwunaste piętro z windami Przestronny salon Klimatyzacja 2 łazienki, 2 toalety Parking prywatny Wyposażenie budynku: straż i siłownia Wejście: 01 / 09 / 26

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,042
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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