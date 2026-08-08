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Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement

Ashdod, Izrael
od
$749,250
8.08.2026
$749,250
7.08.2026
$747,000
6.08.2026
$749,250
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4
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ID: 39699
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod

O kompleksie

Przeniesienie
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Bardzo ładne 4 pokój ogród parter z mamad, ładne usługi, dobrze położony na skraju Ezor Dalet, w pobliżu centrów handlowych, wysokiej jakości placówek edukacyjnych i synagogi.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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