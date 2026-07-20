  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine

Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,03M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38384
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Benvenisti, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament na sprzeda ¿w Tel- Aviv, w florenckiej dzielnicy. Nowy i wysokiej jakości budynek. 6 piętro na 7 z windą. Dwa pokoje. 51m2 + 14m2 taras. Wystawa: Wschód. Wysoki sufit. 1 normalny parking. Świetnie jak na taką inwestycję. Potencjalny wynajem na 7500sh / miesiąc. Cena: 3 150 000.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aszkelon, Izrael
od
$902,000
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan vue mer
Ramat Gan, Izrael
od
$1,60M
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite maison de 5 pieces en centre ville
Hadera, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$882,320
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville belle terrasse
Raanana, Izrael
od
$1,31M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,03M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse magnifique proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,95M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement entiErement rEnovE sur nordau prix en forte baisse
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się