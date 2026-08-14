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Dzielnica mieszkaniowa Baka dans un bel immeuble boutique

Jerusalem, Izrael
od
$2,18M
;
Dzielnica mieszkaniowa Baka dans un bel immeuble boutique
1
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ID: 39820
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Dina, 8

O kompleksie

Przeniesienie
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Helets Street. najnowszy budynek, 5p transformacja w 4, 135 m2, 2 tarasy 15 m2 (soucca), winda chabbat, parking, piwnica, bezpieczny pokój. Michael 0523202488

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Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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