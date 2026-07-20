Dzielnica mieszkaniowa NouveautE A hadera rEsidence new soho

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Kiedy najpiękniejsze mieszkanie znajduje się w najbardziej prestiżowej rezydencji, jest to po prostu doskonały sojusz!
Na sprzedaż Sheshet Hayamim Street, w prestiżowej rezydencji New Soho, odkryj ten wspaniały 5-pokojowy apartament, położony na 14 piętrze, oferujący wyjątkowe widoki panoramiczne.
Aktywa mieszkania:
? 5 przestronne pokoje z prywatną piwnicą
? Taras słoneczny o powierzchni około 21 m2
?️ 14 piętro z zapierającym dech w piersiach widokiem
✨ Wysokie usługi - wystarczy umieścić swoje walizki!
Wysokiej jakości wykończenia:
✔️ Niestandardowa kuchnia wykonana przez stolarz
✔️ Ekonomiczna klimatyzacja VRF z niezależną kontrolą w każdym pokoju
✔️ Przezroczyste poręcze bezpieczeństwa dzieci
✔️ Niestandardowe tablice zintegrowane
✔️ Parkiet w pokojach
✔️ Zaprojektuj zasłony i światła
✔️ Gazowy system podgrzewania wody
Świadczenia z tytułu pobytu:
?️ Nowoczesna siłownia
? Prywatny klub zarezerwowany dla mieszkańców
? Duży taras ogrodowy na 6 piętrze, idealny dla całej rodziny
? Apartament został całkowicie zaprojektowany przez dekoratora wnętrz, z dbałością o każdy szczegół.
? Cena sprzedaży: 2 480 000
? Nie pozwól, by ta okazja minęła!
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować wizytę.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.