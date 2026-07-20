Dzielnica mieszkaniowa NouveautE A hadera rEsidence new soho

Kiedy najpiękniejsze mieszkanie znajduje się w najbardziej prestiżowej rezydencji, jest to po prostu doskonały sojusz! Na sprzedaż Sheshet Hayamim Street, w prestiżowej rezydencji New Soho, odkryj ten wspaniały 5-pokojowy apartament, położony na 14 piętrze, oferujący wyjątkowe widoki panoramiczne. Aktywa mieszkania: ? 5 przestronne pokoje z prywatną piwnicą ? Taras słoneczny o powierzchni około 21 m2 ?️ 14 piętro z zapierającym dech w piersiach widokiem ✨ Wysokie usługi - wystarczy umieścić swoje walizki! Wysokiej jakości wykończenia: ✔️ Niestandardowa kuchnia wykonana przez stolarz ✔️ Ekonomiczna klimatyzacja VRF z niezależną kontrolą w każdym pokoju ✔️ Przezroczyste poręcze bezpieczeństwa dzieci ✔️ Niestandardowe tablice zintegrowane ✔️ Parkiet w pokojach ✔️ Zaprojektuj zasłony i światła ✔️ Gazowy system podgrzewania wody Świadczenia z tytułu pobytu: ?️ Nowoczesna siłownia ? Prywatny klub zarezerwowany dla mieszkańców ? Duży taras ogrodowy na 6 piętrze, idealny dla całej rodziny ? Apartament został całkowicie zaprojektowany przez dekoratora wnętrz, z dbałością o każdy szczegół. ? Cena sprzedaży: 2 480 000 ? Nie pozwól, by ta okazja minęła! Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować wizytę.