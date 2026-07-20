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Dzielnica mieszkaniowa NouveautE A hadera rEsidence new soho

Hadera, Izrael
od
$8,14M
;
11
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ID: 38843
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Shualei Shimshon

O kompleksie

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Kiedy najpiękniejsze mieszkanie znajduje się w najbardziej prestiżowej rezydencji, jest to po prostu doskonały sojusz! Na sprzedaż Sheshet Hayamim Street, w prestiżowej rezydencji New Soho, odkryj ten wspaniały 5-pokojowy apartament, położony na 14 piętrze, oferujący wyjątkowe widoki panoramiczne. Aktywa mieszkania: ? 5 przestronne pokoje z prywatną piwnicą ? Taras słoneczny o powierzchni około 21 m2 ?️ 14 piętro z zapierającym dech w piersiach widokiem ✨ Wysokie usługi - wystarczy umieścić swoje walizki! Wysokiej jakości wykończenia: ✔️ Niestandardowa kuchnia wykonana przez stolarz ✔️ Ekonomiczna klimatyzacja VRF z niezależną kontrolą w każdym pokoju ✔️ Przezroczyste poręcze bezpieczeństwa dzieci ✔️ Niestandardowe tablice zintegrowane ✔️ Parkiet w pokojach ✔️ Zaprojektuj zasłony i światła ✔️ Gazowy system podgrzewania wody Świadczenia z tytułu pobytu: ?️ Nowoczesna siłownia ? Prywatny klub zarezerwowany dla mieszkańców ? Duży taras ogrodowy na 6 piętrze, idealny dla całej rodziny ? Apartament został całkowicie zaprojektowany przez dekoratora wnętrz, z dbałością o każdy szczegół. ? Cena sprzedaży: 2 480 000 ? Nie pozwól, by ta okazja minęła! Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować wizytę.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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