Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre holylland jerusalem

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SOLD OUT - HOLYLAND, JERUSALEM
Apartament 4,5 pokoi, 141 m2, pierwotnie 5 pokoi
• Duży przestronny salon
• 2 duże tarasy
• 2 łazienki, w tym jeden w głównym apartamencie
• 2 miejsca parkingowe
• Luksusowa rezydencja z eleganckim lobby
• Sala sportowa i synagoga w rezydencji
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Jerozolima, Izrael
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