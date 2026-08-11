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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre holylland jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
;
10
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ID: 39774
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

Przeniesienie
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SOLD OUT - HOLYLAND, JERUSALEM Apartament 4,5 pokoi, 141 m2, pierwotnie 5 pokoi • Duży przestronny salon • 2 duże tarasy • 2 łazienki, w tym jeden w głównym apartamencie • 2 miejsca parkingowe • Luksusowa rezydencja z eleganckim lobby • Sala sportowa i synagoga w rezydencji

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre holylland jerusalem
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$1,74M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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