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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement magnifique projet de qualite

Herzliya, Izrael
od
$949,050
12.08.2026
$949,050
11.08.2026
$951,900
;
2
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ID: 39779
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Sara Malkin

O kompleksie

Przeniesienie
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Nr referencyjny NHR 102-2 Jest to nowy, 6-piętrowy budynek Bauhaus z pięknym lobby i podziemny parking. Blisko centrum handlowego miasta, dużego parku Herzliya i tylko 20 minut samochodem od Tel Awiwu. Promotor posiada pozwolenie na budowę i gwarancję bankową. Mamy również 3 pokojowe apartamenty w tym programie.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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