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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre holyland jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$985,300
;
8
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ID: 39773
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

Przeniesienie
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Wspaniały apartament 3.5 pokój na 5 piętrze z wyjątkowym widokiem • Bardzo jasne mieszkanie • Duży taras z widokiem panoramicznym • Podnoszenie szabatu • Parking wliczone • Pokój sportowy w rezydencji • Bardzo dobrze utrzymany budynek z eleganckim lobby

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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