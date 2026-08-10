Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence

Do wynajęcia w prestiżowym kompleksie rezydencji Muzeum w Jerozolimie - wyjątkowy penthouse zajmujący całe piętro! Położony w samym sercu poszukiwanej dzielnicy Nayot, ten wspaniały penthouse pokój 5 oferuje 149 m2 powierzchni mieszkalnej i 125 m2 tarasów (mirpesot) wokół mieszkania. Dzięki swoim czterech orientacjom, cieszy się wyjątkową jasność przez cały dzień i wspaniały widok 360 ° panoramiczny. Hojne ilości, duże miejsca odbioru i wiele tarasów tworzą prawdziwe poczucie przestrzeni, wolności i luksusu. Każdy pokój posiada bezpośredni dostęp do własnego tarasu (mirpeset), oferując wszystkim spokój, komfort i prywatność. Penthouse zajmuje tylko podłogę i cieszy się prywatną windą z bezpośrednim dostępem do mieszkania, gwarantując absolutną dyskrecję i spokój. Obejmuje również w pełni wyposażoną kuchnię, parkiet, ogrzewanie podłogowe, zintegrowane szafki, inteligentny system domu, dwa zadaszone miejsca parkingowe i piwnicę. Museum Residence jest prestiżową, cichą i szczególnie bezpieczną rezydencją dzięki systemowi monitoringu kamer. Jego lokalizacja jest idealna, w spokojnym i zielonym środowisku, będąc zaledwie minutę od wyjścia z Jerozolimy i blisko muzeów, parków i głównych osi miasta. Rzadka nieruchomość łącząca przestrzeń, światło, luksus, spokój, bezpieczeństwo i prywatność, w jednym z najprzyjemniejszych obszarów Jerozolimy.