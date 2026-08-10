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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a la location a nayot museum residence

Jerusalem, Izrael
od
$5,828
;
11
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ID: 39754
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    lzh, 2

O kompleksie

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Do wynajęcia w prestiżowym kompleksie rezydencji Muzeum w Jerozolimie - wyjątkowy penthouse zajmujący całe piętro! Położony w samym sercu poszukiwanej dzielnicy Nayot, ten wspaniały penthouse pokój 5 oferuje 149 m2 powierzchni mieszkalnej i 125 m2 tarasów (mirpesot) wokół mieszkania. Dzięki swoim czterech orientacjom, cieszy się wyjątkową jasność przez cały dzień i wspaniały widok 360 ° panoramiczny. Hojne ilości, duże miejsca odbioru i wiele tarasów tworzą prawdziwe poczucie przestrzeni, wolności i luksusu. Każdy pokój posiada bezpośredni dostęp do własnego tarasu (mirpeset), oferując wszystkim spokój, komfort i prywatność. Penthouse zajmuje tylko podłogę i cieszy się prywatną windą z bezpośrednim dostępem do mieszkania, gwarantując absolutną dyskrecję i spokój. Obejmuje również w pełni wyposażoną kuchnię, parkiet, ogrzewanie podłogowe, zintegrowane szafki, inteligentny system domu, dwa zadaszone miejsca parkingowe i piwnicę. Museum Residence jest prestiżową, cichą i szczególnie bezpieczną rezydencją dzięki systemowi monitoringu kamer. Jego lokalizacja jest idealna, w spokojnym i zielonym środowisku, będąc zaledwie minutę od wyjścia z Jerozolimy i blisko muzeów, parków i głównych osi miasta. Rzadka nieruchomość łącząca przestrzeń, światło, luksus, spokój, bezpieczeństwo i prywatność, w jednym z najprzyjemniejszych obszarów Jerozolimy.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jerusalem, Izrael
od
$5,828
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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