  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe

Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe

Ashdod, Izrael
od
$765,900
8.08.2026
$765,900
7.08.2026
$763,600
6.08.2026
$765,900
;
5
Zostawić wniosek
ID: 39708
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny apartament 4.5 pokój z dużym salonem z widokiem na balkon soccah. Duża kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania, 2 toalety, 2 prysznice, parking. Apartament znajduje się w dobrze utrzymanym budynku z dostępem dla osób niepełnosprawnych, 2 windy (szabat). Centralna i spokojna lokalizacja. Dobrze zlokalizowane blisko wszystkiego. Spokojne i wysokiej jakości środowisko z synagogi, szkoły i parki. Bardzo poszukiwana okolica. Pół pokoju to mamada.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Hadera, Izrael
od
$729,270
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,661
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,50M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous
Eilat, Izrael
od
$799,200
Dzielnica mieszkaniowa Har homa vue degagee
Jerusalem, Izrael
od
$1,22M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Appartement spacieux et bien situe
Ashdod, Izrael
od
$765,900
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Dzielnica mieszkaniowa Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Dzielnica mieszkaniowa Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Dzielnica mieszkaniowa Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Dzielnica mieszkaniowa Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Dzielnica mieszkaniowa Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Dzielnica mieszkaniowa Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Okręg Montefiore, budynek Bauhaus, 3 pokoje, 2 balkony, winda, parking. Nie przegap tego!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
W nowym budynku, Lilienblum Street, blisko Neve Tzedek, Rothschild Boulevard i Nahalat Binyamin. Apartament 3 pokoje, 72 m2. Przedni balkon z otwartym widokiem. • Jasny i dobrze urządzone mieszkanie • Przestronny salon otwarty na zewnątrz • Nowoczesne i czyste wykończenia • Mamad (sejf) • …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aszkelon, Izrael
od
$516,150
4 pokoje jednopiętrowe centrum
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się