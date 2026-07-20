  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse balcon sur la mer bien agence

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse balcon sur la mer bien agence

Aszdod, Izrael
od
$1,15M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 38663
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Exodus, 16

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$875,760
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Ashdod, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Aszkelon, Izrael
od
$606,800
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement
Tel-Awiw, Izrael
od
$394
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse balcon sur la mer bien agence
Aszdod, Izrael
od
$1,15M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Netanya, Izrael
od
$977,440
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,03M
Apartament na sprzeda ¿w Tel- Aviv, w florenckiej dzielnicy. Nowy i wysokiej jakości budynek. 6 piętro na 7 z windą. Dwa pokoje. 51m2 + 14m2 taras. Wystawa: Wschód. Wysoki sufit. 1 normalny parking. Świetnie jak na taką inwestycję. Potencjalny wynajem na 7500sh / miesiąc. Cena: 3 150 000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$770,800
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się