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Dzielnica mieszkaniowa Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Raanana, Izrael
od
$895,770
12.08.2026
$895,770
11.08.2026
$898,460
;
4
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ID: 39807
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Moshe Sne

O kompleksie

Przeniesienie
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Położony na Rivka Gover Street w Raanana, ten 3.5-pokojowy obiekt oferuje powierzchnię 80 m2, miejsce parkingowe i znajduje się w bardzo dobrze utrzymanym budynku z windą. Dzięki swojej mamadzie, wyjątkowej jasności i wysokiemu potencjałowi jest to idealny wybór zarówno dla rodziny, jak i dla inwestycji. Sąsiedztwo wyróżnia spokojna atmosfera, zielone parki, dobrze znane szkoły i bliskość sklepów. Rozkoszując się spokojem, jesteś szybko połączony z centrum miasta Raanana i osi do Tel Awiwu. ? Towary w tym sektorze są bardzo poszukiwane. Czekanie to ryzyko, że straci wielką szansę.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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