Dzielnica mieszkaniowa Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Położony na Rivka Gover Street w Raanana, ten 3.5-pokojowy obiekt oferuje powierzchnię 80 m2, miejsce parkingowe i znajduje się w bardzo dobrze utrzymanym budynku z windą. Dzięki swojej mamadzie, wyjątkowej jasności i wysokiemu potencjałowi jest to idealny wybór zarówno dla rodziny, jak i dla inwestycji. Sąsiedztwo wyróżnia spokojna atmosfera, zielone parki, dobrze znane szkoły i bliskość sklepów. Rozkoszując się spokojem, jesteś szybko połączony z centrum miasta Raanana i osi do Tel Awiwu. ? Towary w tym sektorze są bardzo poszukiwane. Czekanie to ryzyko, że straci wielką szansę.