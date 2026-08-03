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Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

Jerusalem, Izrael
od
$3,51M
;
11
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ID: 39663
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Beit HaArava, 35

O kompleksie

Przeniesienie
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W spokojnym i mieszkalnym środowisku, odkryj ten wspaniały ogród parter całkowicie gustownie odnowiony, oferując 150 m2 powierzchni mieszkalnej i prywatny ogród 250 m2 pięknie urządzone. ✨ Wnętrze 5.5 pokoje apartament, w tym mamad Modernizacja Duży apartament rodzicielski 3 nowoczesne łazienki 3 toalety Piękne pranie Sala sportowa o powierzchni 20 m2 Winiarnia + dodatkowa piwnica ? Przestrzenie zewnętrzne Ogród 250 m2 doskonale urządzony Ekstremalny basen, idealny do relaksu Kuchnia na zewnątrz, aby pomieścić we wszystkich conviviality ? Świadczenia uzupełniające 2 miejsca parkingowe Ogrzewanie naziemne Centralna klimatyzacja Rzadka nieruchomość, łącząca prestiż, nowoczesny komfort i wyjątkową jakość życia, blisko wszystkich udogodnień

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Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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