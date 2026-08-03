Dzielnica mieszkaniowa rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

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W spokojnym i mieszkalnym środowisku, odkryj ten wspaniały ogród parter całkowicie gustownie odnowiony, oferując 150 m2 powierzchni mieszkalnej i prywatny ogród 250 m2 pięknie urządzone.
✨ Wnętrze
5.5 pokoje apartament, w tym mamad
Modernizacja
Duży apartament rodzicielski
3 nowoczesne łazienki
3 toalety
Piękne pranie
Sala sportowa o powierzchni 20 m2
Winiarnia + dodatkowa piwnica
? Przestrzenie zewnętrzne
Ogród 250 m2 doskonale urządzony
Ekstremalny basen, idealny do relaksu
Kuchnia na zewnątrz, aby pomieścić we wszystkich conviviality
? Świadczenia uzupełniające
2 miejsca parkingowe
Ogrzewanie naziemne
Centralna klimatyzacja
Rzadka nieruchomość, łącząca prestiż, nowoczesny komfort i wyjątkową jakość życia, blisko wszystkich udogodnień
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja
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