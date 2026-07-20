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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
;
9
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ID: 38287
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shenkin, 80

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy do sprzedaży wyłącznie 80 Shenkin Street (róg Yehudy Halevi Street) W pobliżu tramwaju W ostatnim budynku 2012 (następny odnowiony) Apartament 2 pokoje Powierzchnia mieszkalna 50 m2 + balkon kwadratowy o powierzchni 14 m2 Izba mamadów Funkcjonalne i świetlne Drugie piętro Z windą Parking w piwnicy

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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