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Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$662,000
;
6
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ID: 39680
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: BY 231 District: centrum miasta, blisko morza, sklepy i nowa tramwaj Budynek po Tamie 38 Nice 3 przestronne pokoje Powierzchnia 80 m2 Taras o powierzchni 10 m2 2. piętro z windą Klimatyzacja Parking prywatny Obecnie wynajęty na 4600 nis / miesiąc

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Bat Jam, Izrael
od
$662,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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