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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine 3 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$980,720
;
10
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ID: 38381
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Herzl, 122

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w dzielnicy Florentine! Nowy 5-letni budynek, 3 piętro z 2 windami. 60m2 + 6m2 balkon, 3 pokoje z mamadem. 1 robotyczny parking w trakcie instalacji, słoneczny podgrzewacz wody. Cena: 2,990000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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