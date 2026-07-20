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Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,31M
;
10
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ID: 38329
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Barzilai, 5

O kompleksie

Przeniesienie
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W popularnej dzielnicy Rothschild, zaledwie rzut kamieniem od Rothschild Boulevard, odkryć ten wyjątkowy apartament położony w budynku Bauhaus. Ta rzadka nieruchomość łączy w sobie urok historyczny i nowoczesność. Charakterystyka apartamentu: • 3 przestronne pokoje, 70 m2 z mamadem • 2 słoneczne balkony (dołączone do salonu i jednej sypialni) • Położony na 2. piętrze z windą • Wysokie sufity, drewniane okiennice elektryczne, podwójne szyby • Narażenie na wschód-zachód, jasne i przestronne • Budynek całkowicie odnowiony w 2012 roku Cena sprzedaży: 3990000 ILS Wyjątkowa okazja do nabycia nieruchomości w zabytkowym budynku, w samym sercu tętniącego życiem Tel Awiwu. Skontaktuj się z nami na wizytę!

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$1,31M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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