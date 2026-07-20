Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

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W popularnej dzielnicy Rothschild, zaledwie rzut kamieniem od Rothschild Boulevard, odkryć ten wyjątkowy apartament położony w budynku Bauhaus. Ta rzadka nieruchomość łączy w sobie urok historyczny i nowoczesność.
Charakterystyka apartamentu:
• 3 przestronne pokoje, 70 m2 z mamadem
• 2 słoneczne balkony (dołączone do salonu i jednej sypialni)
• Położony na 2. piętrze z windą
• Wysokie sufity, drewniane okiennice elektryczne, podwójne szyby
• Narażenie na wschód-zachód, jasne i przestronne
• Budynek całkowicie odnowiony w 2012 roku
Cena sprzedaży: 3990000 ILS
Wyjątkowa okazja do nabycia nieruchomości w zabytkowym budynku, w samym sercu tętniącego życiem Tel Awiwu. Skontaktuj się z nami na wizytę!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
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