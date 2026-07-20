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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
;
7
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ID: 38380
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Moshe Hess, 16

O kompleksie

Przeniesienie
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Penthouse z jednopiętrowym basenem w centrum miasta i kilka kroków od morza! Prime Rental w sercu Tel Awiwu! Blisko Bezall i Shouk Hacarmel rynków, Allenby, król Jerzy, Bolachechov i morza! Wkrótce dostępny - tramwaj Allenby na Purple Line! • Rzadki apartament • Sam na górze! 4 wystawy! • Prywatny basen na tarasie + przygotowanie do kuchni zewnętrznej! • Luksusowa przestrzeń wewnętrzna z inteligentnym i elastycznym planowaniem! • 70 m2 + 80 m2 taras • 3 pokoje • 6 piętro z windą W mieście nie ma takiej własności! Niepokonana cena na rynku: tylko 7,500,000 sh!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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