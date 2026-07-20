Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location

Penthouse z jednopiętrowym basenem w centrum miasta i kilka kroków od morza! Prime Rental w sercu Tel Awiwu! Blisko Bezall i Shouk Hacarmel rynków, Allenby, król Jerzy, Bolachechov i morza! Wkrótce dostępny - tramwaj Allenby na Purple Line! • Rzadki apartament • Sam na górze! 4 wystawy! • Prywatny basen na tarasie + przygotowanie do kuchni zewnętrznej! • Luksusowa przestrzeń wewnętrzna z inteligentnym i elastycznym planowaniem! • 70 m2 + 80 m2 taras • 3 pokoje • 6 piętro z windą W mieście nie ma takiej własności! Niepokonana cena na rynku: tylko 7,500,000 sh!