  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Belle opportunite a ne pas rater 4 pieces a vendre dans un immeuble recent het ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Belle opportunite a ne pas rater 4 pieces a vendre dans un immeuble recent het ashdod

Ashdod, Izrael
od
$718,320
;
7
Zostawić wniosek
ID: 38760
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,43M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$606,800
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Raanana, Izrael
od
$1,77M
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,15M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf
Aszdod, Izrael
od
$603,520
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Belle opportunite a ne pas rater 4 pieces a vendre dans un immeuble recent het ashdod
Ashdod, Izrael
od
$718,320
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,82M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,36M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux modulables jusqua 511 m a louer hatenufa talpiot
Jerusalem, Izrael
od
$9,218
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się