  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim

Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38330
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 5

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pobliżu Ben- Yehuda i Kerem Hateimanim 4 piętro z windą 2 sztuki 57m2 + 13m2 taras Możliwość podziału salonu do stworzenia dodatkowej sypialni Mamad 2 wystawy: Południe, Wschód Cena: 3,450,000 Mendel Hagege HM- INVEST.co.il Izrael (+ 972): 052,577,50,44 Francja (+ 33): 01,77,38,01,19

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Hadera, Izrael
od
$718,320
Dzielnica mieszkaniowa Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Ashdod, Izrael
od
$682,240
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,74M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$390,320
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,56M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Bat Jam, Izrael
od
$2,296
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Jerusalem, Izrael
od
$2,13M
Wspaniały apartament na sprzedaż w Jerozolimie, w dzielnicy Talpiot! Nowy budynek 11 piętro z windami 4 sztuki (pierwotnie 5 sztuk) 2 łazienki 135m2 + 100m2 taras Kuchnia zewnętrzna Podłoga grzewcza 2 miejsca parkingowe Cena: 6,450000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się