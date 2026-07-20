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Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe ramat aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,87M
;
5
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ID: 38373
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    2364, 13

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive - Luksusowy apartament Wyjątkowy apartament, zaprojektowany z dbałością o szczegóły i łącząc jakość, komfort i stan-of-sztuki technologii. 5 sztuk 2 sypialnie 160 m2 + 17 m2 taras 2 miejsca parkingowe 1 piwnica Usługi high-end: • Luksusowa kuchnia Dada • Drzwi z aluminium i szkła Rimadesio • Plakaty poliformowe • Urządzenia mielowe • Piece parowe V- Zug • Kompletny system automatyki domowej • Daikin Klimatyzacja (rozszerzony system) • Żaluzje elektryczne i zasłony połączone z automatyką domu • Boffi wanny • Jacuzzi Villeroy & Boch • Budowa głośników + sprzęt wstępny do systemu audio • Elektroluks centralny odkurzacz • Oświetlenie architektoniczne Budynek z dozorcą 24 / 7, siłownia, basen i więcej Cena: 11 800 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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