Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

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W niskich wieżach Gindi, Tel Awiw.
- 4 pokojowe mieszkanie bardzo przestronne (4,5 pokoje pierwotnie).
- Powierzchnia mieszkalna ok. 116 m2 + balkony ok. 20 m2.
- Położony na 6 piętrze (2 piętrze z widokiem na ogród), z pięknym widokiem na zieleń.
- Dwa miejsca parkingowe.
- Duża pojemność magazynowa 9 m2.
- Odnowiony i wyposażony, bardzo cicho z wysokimi sufitami.
Dostępny w ciągu roku.
Opłaty (przynęta): 1,700 NIS miesięcznie.
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Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
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