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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,23M
;
11
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ID: 38263
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yoram Kaniuk, 1

O kompleksie

Przeniesienie
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W niskich wieżach Gindi, Tel Awiw. - 4 pokojowe mieszkanie bardzo przestronne (4,5 pokoje pierwotnie). - Powierzchnia mieszkalna ok. 116 m2 + balkony ok. 20 m2. - Położony na 6 piętrze (2 piętrze z widokiem na ogród), z pięknym widokiem na zieleń. - Dwa miejsca parkingowe. - Duża pojemność magazynowa 9 m2. - Odnowiony i wyposażony, bardzo cicho z wysokimi sufitami. Dostępny w ciągu roku. Opłaty (przynęta): 1,700 NIS miesięcznie.

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Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,23M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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