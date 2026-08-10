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Dzielnica mieszkaniowa A louer a tel aviv 2 pieces proche mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,164
;
11
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ID: 39768
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Allenby, 71

O kompleksie

Przeniesienie
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Kąt Allenby / Geula Bardzo ładny odnowiony budynek Pierwsze piętro z windą 2 sztuki włącznie z mamadem Powierzchnia mieszkalna 50 m2 Balkon 8 m2 Cisza. 288 szekeli 600 szekel, arnona 9000NIS / miesiąc

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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