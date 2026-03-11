  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a tel aviv ben yehouda

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a tel aviv ben yehouda

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,132
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34925
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yirmiyahu, 32

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Tel Awiw Apartament na 3 piętrze na 4, bez windy 2 pokojowe mieszkanie, 42 m2 Zamknięty balkon Umeblowane Brak parkowania Brak windy Opłaty budowlane (Vaad): 250

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$316,008
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,86M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a tel aviv ben yehouda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,132
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
apartament 5 szt. 127 m + 60 m2 taras 2 miejsca parkingowe mały budynek Pełna stopa cicha ulica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Pięknie zaprojektowane i w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami jest gotowe do natychmiastowego zakwaterowania nowych właścicieli. Położony w prestiżowej dzielnicy Noga, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją zaledwie kilka kroków od plaży, Tel Aviv Promenady, tramwajowej stacji, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Położony na 9 Barry Street, w nowym budynku stojącym. Piękny apartament o powierzchni 85 m2 z balkonem o powierzchni 12 m2. Drugie piętro, z tyłu. 2 sypialnie i 2 łazienki. Dwie windy. Miejsce parkingowe i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się