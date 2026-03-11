  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
;
10
ID: 34919
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Frug, 1

O kompleksie

Do sprzedaży wyłącznie, W centrum miasta najbardziej tętniący życiem obszar Blisko Dizengoff Kwadrat 1 Rue Frug, bardzo poszukiwany budynek Dobrze utrzymany budynek z kodem i schronieniem 5. piętro Apartament 84 m2, 3 pokoje 1 prysznic i 2 toalety Ekspozycja na północ - południe Bardzo jasne Winda i prywatny parking Obecnie dzierżawione do sierpnia 2027 r.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
