Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Aszdod, Izrael
od
$736,725
;
6
ID: 34592
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Rogozin

O kompleksie

Postrzał! na sprzedaż rue Rogozin apartament do renowacji widok na morze! Wartość tego produktu raz odnowiony może przekroczyć 3 miliony... Mamad, klimatyzacja, parking, bardzo centralny. Budynek z 2 windami, w tym jednym z szabat

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
