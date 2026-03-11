  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34426
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 21

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (RDC, 5 pięter, penthouse), konstrukcja zielona i materiały premium (wysokie standardy materiałowe). Każdy apartament posiada MAMAD / MAMAK i prywatny nieautomatyczny parking. Widok na morze z pierwszego piętra, rzadki w tym obszarze. Architektura sklepu, ograniczone mieszkania, prywatność i wyłączność. Szeroki wybór typologii: ogród gruntowy, 4 pokoje, penthouses z basenem. Kompletna personalizacja projektów i wykończeń na niestandardowe mieszkanie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Izrael
od
$1,25M
BZH Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam". Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostę…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Mieszkanie na sprzedaż w Ashdod "Residence Costa del sol" 4 pokoje "KING" z balkonem na morzu, przestronne, piwnica, klimatyzacja, parking... w najpiękniejszej rezydencji Ashdod z SPA, siłownia, basen, sauna
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$783,750
Apartament 3 i pół pokoju, druga linia morska 71 m2 + 9 m2 balkon Trzy i pół kawałka 4 piętro Narażenie na zachód - bardzo jasne Liczba miejsc parkingowych Budynek dostarczony 3 lata temu Apartament już wynajęty - idealny dla inwestorów Możliwość łatwego usuwania najemców, aby przenieść P…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się