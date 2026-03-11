  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
8
ID: 34370
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehoshua Bin Nun, 46

Nowy na sprzedaż wyłącznie! Położony w 46 Yehoshua Ulica Ben Nun Blisko prestiżowego kompleksu Bazylea W budynku w trakcie remontu (Tama 1) Obecnie należy do grupy Ohana. Piękne 2-pokojowe mieszkanie 66 m2 będzie dostępny (3 możliwe części) Pierwsze piętro Orientacja: Zachód i Południe Parkowanie w obiekcie robotyczym

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Apartament 83 m2, bardzo dobrze położony ulica Shalom Aleichem, w pobliżu Bofrachehov. Poszukiwany w centrum miejscowości, w pobliżu plaży, sklepów i kawiarni. Stare 3 pokoje przekształcone w 2 pokoje, z bardzo dużym salonem ducha poddasza. Hojne objętości i dystrybucja płynów, idealne dla …
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Apartament 3 pokoje z mamadem. Ramat Aviv w nowej dzielnicy Lamed haradach. Oświetlone zatoki pod kątem dużo światła.. Blisko nowej promenady i plaż. Doskonała inwestycja
Nahariya, Izrael
od
$395,010
Apartament 4 pokoje rue Hertzl W bardzo dobrym stanie, przestronne i jasne Dobry potencjał
