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Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer

Bat Jam, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
7
ID: 35158
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yohanan HaSandlar

O kompleksie

Budynek dostarczony w 2017 roku. Pogodzić się z siłownią, ogrodem i parkingiem. 3 sypialnie + 2 łazienki. 5 minut spacerem od plaży. Widok na morze 180 stopni.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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