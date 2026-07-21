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Dzielnica mieszkaniowa Grand 3 pieces avec balcon a renover

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35197
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Duże 3 pokoje + balkon 73m2 z widokiem na ulicę. Otwarty widok / piękna wysokość sufitu / piękne tomy / 3 orientacje powietrza. Cichy i zielony / sklepy i kawiarnie w pobliżu. Wielki potencjał renowacji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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