  4. Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Raanana, Izrael
od
$1,16M
;
5
ID: 34036
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Bar Ilan, 51

O kompleksie

Piękna powierzchnia 126 m2 netto. Apartament 4 piętro z tarasem o powierzchni 14 m2. Widok na degage. Odnowiony budynek. Parkowanie. Centrum Raanana. blisko wszystkich Commodits

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme dans un immeuble neuf
Jerusalem, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre de bait vagan
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,11M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Izrael
od
$717,915
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy 4-pokojowy apartament w samym sercu Hadera Park! Charakterystyka: - Powierzchnia 105 m2, - 17. piętro na 19, - Super taras 40 m2, - plein view of the Ecopark, - Przestronny i jasny salon, - Stylowa kuchnia, - Trzy piękne …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Na sprzedaż - 3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze Tour Frishman Powierzchnia: 91 m2 + taras: 12 m2 Piętro: 11, północny wschód (widok na morze) Części: • Przestronny salon • Bezpieczny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką Totalne łazienki: 2 Parking: Tak Piwnica: 12 m2 W wieży, sala…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Na sprzedaż - Odnowiony apartament rodzinny, lokalizacja premium Tel Aviv Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w północnym centrum Tel Awiwu, w pobliżu Kikar HaMedina i Hayarkon Park, ten jasny apartament o powierzchni 96 m2 oferuje idealną konfigurację dla życia rodzinnego …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
