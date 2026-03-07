Dzielnica mieszkaniowa Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ten luksusowy apartament położony w słynnej wieży Pivko, w dzielnicy Haruzim Ramat Gan, Izrael, oferuje niezrównane doświadczenie życiowe. Obiekt położony jest przy wejściu do parku HaYarkon i oferuje przepiękny widok na park i linię horyzontu miasta. Z imponującą powierzchnią 171 m2, apartament posiada trzy sypialnie, w tym apartament z łazienką i bezpieczną sypialnią (Mamad). Ponadto posiada przestronną, rodzinną przestrzeń biurową, kuchnię projektancką i elegancki salon. Dwa tarasy o łącznej powierzchni 26 m2 oferują spokojne przestrzenie zewnętrzne idealne do relaksu lub odbioru.
Zaprojektowany przez znanego architekta Ilana Pivko, wieża słynie z unikalnych jednostek pływających. Apartament jest ulepszony przez high-end wykończenia, zaawansowana inteligentna technologia domu, system bezpieczeństwa z alarmem i kamerami, ogrzewanie podłogi i bezpośredni dostęp przez dwie windy.
Parking: 2
Jaskinia
Połączenie doskonale stylu i wygody, ten apartament stanowi wyjątkową okazję dla tych, którzy szukają premium stylu życia w popularnej lokalizacji.
Ramat Gan, Izrael
