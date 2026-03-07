  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Ramat Gan, Izrael
od
$2,43M
;
5
ID: 34017
Data aktualizacji: 6.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Truman, 19

O kompleksie

Ten luksusowy apartament położony w słynnej wieży Pivko, w dzielnicy Haruzim Ramat Gan, Izrael, oferuje niezrównane doświadczenie życiowe. Obiekt położony jest przy wejściu do parku HaYarkon i oferuje przepiękny widok na park i linię horyzontu miasta. Z imponującą powierzchnią 171 m2, apartament posiada trzy sypialnie, w tym apartament z łazienką i bezpieczną sypialnią (Mamad). Ponadto posiada przestronną, rodzinną przestrzeń biurową, kuchnię projektancką i elegancki salon. Dwa tarasy o łącznej powierzchni 26 m2 oferują spokojne przestrzenie zewnętrzne idealne do relaksu lub odbioru. Zaprojektowany przez znanego architekta Ilana Pivko, wieża słynie z unikalnych jednostek pływających. Apartament jest ulepszony przez high-end wykończenia, zaawansowana inteligentna technologia domu, system bezpieczeństwa z alarmem i kamerami, ogrzewanie podłogi i bezpośredni dostęp przez dwie windy. Parking: 2 Jaskinia Połączenie doskonale stylu i wygody, ten apartament stanowi wyjątkową okazję dla tych, którzy szukają premium stylu życia w popularnej lokalizacji.

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
