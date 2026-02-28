Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog

Apartament znajduje się przy wejściu do Givat Mordechai, na Herzog Boulevard, w pobliżu Emek hatsvaim i Ogród Botaniczny. Znajduje się również u podnóża nowej stacji tramwajowej, przedszkola i sklepów. Apartament 4 pokoje o powierzchni 95 m2 wpisana, 3 sypialnie, w tym mamad (sejf).. Posiada 2 łazienki i balkon o powierzchni 12 m2 z pięknym otwartym widokiem. Piwnica i parking (w zależności od dostępności) Mieszkanie wymaga renowacji z dużym potencjałem. Dostępny natychmiast.