  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog

Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog

Jerusalem, Izrael
$971,850
10
ID: 33998
Data aktualizacji: 28.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Apartament znajduje się przy wejściu do Givat Mordechai, na Herzog Boulevard, w pobliżu Emek hatsvaim i Ogród Botaniczny. Znajduje się również u podnóża nowej stacji tramwajowej, przedszkola i sklepów. Apartament 4 pokoje o powierzchni 95 m2 wpisana, 3 sypialnie, w tym mamad (sejf).. Posiada 2 łazienki i balkon o powierzchni 12 m2 z pięknym otwartym widokiem. Piwnica i parking (w zależności od dostępności) Mieszkanie wymaga renowacji z dużym potencjałem. Dostępny natychmiast.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$376,200
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aszkelon, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
W niedawnym budynku po TAMA, ten nowy 115 m2 apartament położony na 3 piętrze z windą Szabat oferuje jasne, ciche i funkcjonalne środowisko życia. Przestronny salon z otwartą kuchnią otwiera się na przyjemny balkon, a drugi balkon soccah rozciąga korytarz. Master suite zapewnia komfort i pry…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Penthouse a Ashdod ma ogromny potencjał na morze. Strategiczne położenie. 5 pokoi przekształconych w 4 z piwnicy i prywatny parking. Winda przyjeżdża bezpośrednio w Penthouse
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
JEDNOLITY APARTAMENT JARDINA Z PISKINĄ I PARKINĄ • 3 sztuki • 2 sypialnie • 1 garderoba • 1 łazienka, 1 toaleta • W pełni umeblowane • 90 m2 + 100 m2 • Prywatny ogród z basenem • Parking prywatny Miejsce Habima / Boulevard Rothschild Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby uzyskać w…
Immobilier.co.il
