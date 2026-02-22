Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

W Har Homa, w cichej i poszukiwanej ulicy, ten 3-pokojowy apartament oferuje rzadką jakość życia dzięki swoim trzech jasnych wystawach (wszystkie oprócz północy) i taras 9 m2 z otwartym widokiem. Położony na 4 piętrze ostatniego budynku z windą Shabbat, nieruchomość skorzystała z ważnych inwestycji: czyste wykończenia, zoptymalizowany układ, przestronne pokoje i ciepłą atmosferę. Salon otwiera się na doskonale zintegrowaną nowoczesną kuchnię, dwie wygodne łazienki, mamad, a także oddzielną przestrzeń nocną. Parkowanie jest prawdziwym atutem: prywatny parking podziemny, jak również bardzo wygodna piwnica każdego dnia. Budynek jest utrzymywany i idealnie położony: supermarket tuż w dół, a yeshiva 100 metrów od hotelu, szkoły, parki i sklepy w odległości spaceru. Dostępny w ciągu 6 miesięcy, ten apartament łączy komfort, nowoczesność i miękkość życia, rzadka okazja w Har Homa, idealny dla rodziny, młodej pary lub inwestora szuka wysokiej jakości nieruchomości.