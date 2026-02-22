  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$811,965
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33521
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W Har Homa, w cichej i poszukiwanej ulicy, ten 3-pokojowy apartament oferuje rzadką jakość życia dzięki swoim trzech jasnych wystawach (wszystkie oprócz północy) i taras 9 m2 z otwartym widokiem. Położony na 4 piętrze ostatniego budynku z windą Shabbat, nieruchomość skorzystała z ważnych inwestycji: czyste wykończenia, zoptymalizowany układ, przestronne pokoje i ciepłą atmosferę. Salon otwiera się na doskonale zintegrowaną nowoczesną kuchnię, dwie wygodne łazienki, mamad, a także oddzielną przestrzeń nocną. Parkowanie jest prawdziwym atutem: prywatny parking podziemny, jak również bardzo wygodna piwnica każdego dnia. Budynek jest utrzymywany i idealnie położony: supermarket tuż w dół, a yeshiva 100 metrów od hotelu, szkoły, parki i sklepy w odległości spaceru. Dostępny w ciągu 6 miesięcy, ten apartament łączy komfort, nowoczesność i miękkość życia, rzadka okazja w Har Homa, idealny dla rodziny, młodej pary lub inwestora szuka wysokiej jakości nieruchomości.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Nahariya, Izrael
od
$956,175
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$811,965
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$909,150
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$1,49M
W nowej wieży słynnego projektu Elhad Bait Vagan Zangvil 1, Bait Vagan sąsiadujący kiriat yovel. Bardzo ładne 5 pokoi 122 m2 z tarasem 10 m2 częściowo soucah., piękne usługi wewnętrzne Wspaniały widok na las Jerozolimy. 4 sypialnie, 2 łazienki, 3 toalety W pełni przestawiona kuchnia.. 2 miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A louer centre ville 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa A louer centre ville 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa A louer centre ville 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa A louer centre ville 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa A louer centre ville 2 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A louer centre ville 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa A louer centre ville 2 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$1,850
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się