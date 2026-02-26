  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$9,41M
;
9
ID: 33955
Data aktualizacji: 26.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Ulica Yismach Melech, w Kfar David, luksusowy apartament kąpany w świetle. Salon Immense, taras 250 m2 z po prostu spektakularnym widokiem na Stare Miasto i jego mury. Duża jadalnia, nowoczesna kuchnia, 3 apartamenty. Inteligentny dom, 2 prywatne miejsca parkingowe i piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$9,41M
