  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement

Hajfa, Izrael
od
$374,633
5
ID: 33954
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Haifa Subdistrict
  • Miasto
    Hajfa

O kompleksie

Lokalizacja na mapie

Hajfa, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
