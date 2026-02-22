  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium

Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium

Nahariya, Izrael
od
$589,380
9
ID: 33741
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya

O kompleksie

PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
