Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine

  3. Ganei Yehuda
Ganei Yehuda, Izrael
$11,76M
16
ID: 33603
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Wioska
    Ganei Yehuda

Ta luksusowa willa w Savyon jest wyjątkową nieruchomością zaprojektowaną dla ostatecznego komfortu i prywatności. Położony w jednym z najbardziej prestiżowych miast w centralnym Izraelu, willa znajduje się w cichej ulicy i rozciąga się na działce około 5 dunams. Dom, zbudowany na jednym poziomie z piwnicy, cieszy się obfitym naturalnym światłem i obejmuje dziewięć dużych sypialni głównych, z których trzy znajdują się w piwnicy. Willa jest zbudowana na jednym poziomie z piwnicą i zawiera przestronny i jasny salon, 9 dużych sypialni głównych (w tym 3 w piwnicy), wyjątkowo duży skarbiec, oddzielną i przestronną garderobę, profesjonalną siłownię wyposażoną w zaawansowane urządzenia, oddzielną pralnię, luksusową kuchnię główną podpisaną Bulthaup, jak również kuchnię drugorzędną wykonaną przez Bulthaup. Oprócz domu głównego, nieruchomość posiada oddzielną jednostkę gościnną z dwoma dużymi sypialniami i kuchnią, jak również inną strukturę, która może być wykorzystywana do różnych celów - przestrzeń twórcza, warsztat, klinika terapeutyczna i wiele innych. Przestrzeń na zewnątrz jest równie imponująca, oferując doskonale utrzymany ogród z basenem nieskończoności i spokojne obszary relaksu, przyczyniając się do spokojnej i luksusowej atmosfery. Ta willa jest idealnym miejscem dla rodzin poszukujących wysokiej klasy rezydencji łączącej elegancję, komfort i prywatność w uprzywilejowanej lokalizacji.

Ganei Yehuda, Izrael
