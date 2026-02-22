Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ta luksusowa willa w Savyon jest wyjątkową nieruchomością zaprojektowaną dla ostatecznego komfortu i prywatności. Położony w jednym z najbardziej prestiżowych miast w centralnym Izraelu, willa znajduje się w cichej ulicy i rozciąga się na działce około 5 dunams. Dom, zbudowany na jednym poziomie z piwnicy, cieszy się obfitym naturalnym światłem i obejmuje dziewięć dużych sypialni głównych, z których trzy znajdują się w piwnicy.
Willa jest zbudowana na jednym poziomie z piwnicą i zawiera przestronny i jasny salon, 9 dużych sypialni głównych (w tym 3 w piwnicy), wyjątkowo duży skarbiec, oddzielną i przestronną garderobę, profesjonalną siłownię wyposażoną w zaawansowane urządzenia, oddzielną pralnię, luksusową kuchnię główną podpisaną Bulthaup, jak również kuchnię drugorzędną wykonaną przez Bulthaup. Oprócz domu głównego, nieruchomość posiada oddzielną jednostkę gościnną z dwoma dużymi sypialniami i kuchnią, jak również inną strukturę, która może być wykorzystywana do różnych celów - przestrzeń twórcza, warsztat, klinika terapeutyczna i wiele innych.
Przestrzeń na zewnątrz jest równie imponująca, oferując doskonale utrzymany ogród z basenem nieskończoności i spokojne obszary relaksu, przyczyniając się do spokojnej i luksusowej atmosfery. Ta willa jest idealnym miejscem dla rodzin poszukujących wysokiej klasy rezydencji łączącej elegancję, komfort i prywatność w uprzywilejowanej lokalizacji.
Lokalizacja na mapie
Ganei Yehuda, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
