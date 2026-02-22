  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
10
ID: 33617
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Français Français
DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV W pięknym budynku, odkryj ten piękny 3-pokojowy apartament: • 74 m2 powierzchnia mieszkalna + 13 m2 taras • 2 komfortowe pokoje • 2 nowoczesne łazienki • Wysoka i duża spiżarnia • Liczba miejsc parkingowych Cena obniżona: 7,900 000 Właściciele są bardzo zmotywowani do sprzedaży - okazja do szybkiego przejęcia!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Jerozolima, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces haneviim centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$918,555
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$197,505
Inne kompleksy
Hadera, Izrael
od
$714,780
BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiżowego projektu Villa V, docenione za jego piękno! Jej aktywa: - Przestronne i jasne mieszkanie 4 + 1 pokoje, - Bel budynek z kamienia, drewna i roślin, - etap 4 / 6, - Superb terace- Souccah około 30…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
4 pokojowe mieszkanie 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerozolima 10 piętro, praca do zaplanowania Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 1 łazienka, 1 prysznic, 2 toalety Klimatyzacja pokój dzienny, proszek shemech, balon ciepłej wody, grzejniki, rolety Drzwi pancerne, winda Cena: 2.300.000sh
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,11M
W dzielnicy Ramat Hanasi Bat Yam, zaledwie 19 minut od morza, 3 minuty od centrum handlowego i 3 minuty od tramwaju. Doskonała lokalizacja dla tradycjonalistów. 18-letni budynek zawiera windę na szabat. Taras słoneczny i widok na morze. Duży apartament 5 1 / 2 pokój
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
