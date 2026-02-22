  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$721,050
;
2
ID: 33419
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

4 pokojowe mieszkanie 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerozolima 10 piętro, praca do zaplanowania Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 1 łazienka, 1 prysznic, 2 toalety Klimatyzacja pokój dzienny, proszek shemech, balon ciepłej wody, grzejniki, rolety Drzwi pancerne, winda Cena: 2.300.000sh

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
