Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Willa w Izraelu Ashdod
Okręg Youd Alef
z architektem wnętrz
Powierzchnia mieszkalna 460 m2 + teren 700
Basen 8,40 m x 4,80 m
- Parter: salon / jadalnia / nowoczesna w pełni wyposażona kuchnia / oddzielna toaleta / pralnia.
- Pierwszy poziom: 2 duże sypialnie, w tym jeden z garderobą i łazienką / Wc
- Drugi poziom: Niezależna toaleta / 1 sypialnia z prysznicem i tarasem
2 sypialnie z łazienkami / 2 wspólne obszary mieszkalne (biura, pokoje gościnne lub inne)
-3. poziom: centralny pokój z WC i mała kuchnia z widokiem na 2 duże tarasy i poddasze z panoramicznym widokiem na morze bez śrub.
-Klimatyzacja we wszystkich pokojach
- Ogrzewanie naziemne (gaz)
-Alarm + 5 kamer sterowanych przez telefon
-Inteligentne przełączniki główne części WiFi zdalnie sterowane tabletem lub telefonem.
Alexia, Google lub Amazon
-Underground z 3 pokoje okna na zewnątrz drzwi z małym tarasem wyposażona kuchnia + łazienka wc (otwarta przestrzeń). Mamad
-Łazienka meble krany i prysznice we wszystkich łazienkach
-Kable elektryczne salon 6 metrów wysokości i we wszystkich pokojach
Egzotyczny ogród z automatycznym podlewaniem.
- Oświetlenie na zewnątrz
- Prywatny parking
-Wasza Wysokość drzwi wejściowe
200 szerokość x 300 wysokość
-Dźwięk z wzmacniaczem wifi 2 zewnętrzne obszary z mediów na tablet lub telefon.
- Oświetlenie w całym domu
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
