Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Aszdod, Izrael
$3,92M
14
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Willa w Izraelu Ashdod Okręg Youd Alef z architektem wnętrz Powierzchnia mieszkalna 460 m2 + teren 700 Basen 8,40 m x 4,80 m - Parter: salon / jadalnia / nowoczesna w pełni wyposażona kuchnia / oddzielna toaleta / pralnia. - Pierwszy poziom: 2 duże sypialnie, w tym jeden z garderobą i łazienką / Wc - Drugi poziom: Niezależna toaleta / 1 sypialnia z prysznicem i tarasem 2 sypialnie z łazienkami / 2 wspólne obszary mieszkalne (biura, pokoje gościnne lub inne) -3. poziom: centralny pokój z WC i mała kuchnia z widokiem na 2 duże tarasy i poddasze z panoramicznym widokiem na morze bez śrub. -Klimatyzacja we wszystkich pokojach - Ogrzewanie naziemne (gaz) -Alarm + 5 kamer sterowanych przez telefon -Inteligentne przełączniki główne części WiFi zdalnie sterowane tabletem lub telefonem. Alexia, Google lub Amazon -Underground z 3 pokoje okna na zewnątrz drzwi z małym tarasem wyposażona kuchnia + łazienka wc (otwarta przestrzeń). Mamad -Łazienka meble krany i prysznice we wszystkich łazienkach -Kable elektryczne salon 6 metrów wysokości i we wszystkich pokojach Egzotyczny ogród z automatycznym podlewaniem. - Oświetlenie na zewnątrz - Prywatny parking -Wasza Wysokość drzwi wejściowe 200 szerokość x 300 wysokość -Dźwięk z wzmacniaczem wifi 2 zewnętrzne obszary z mediów na tablet lub telefon. - Oświetlenie w całym domu

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

