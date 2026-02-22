Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Apartament 3,5 pokoje na sprzedaż - 122 m2 + balkon Rzadkie okazje w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej Dalet w Ashdod. Przestronny, jasny i doskonale położony apartament, oferujący doskonały potencjał wartości. Opis: Hojna powierzchnia 122 m2 Wejście do dużego salonu z balkonem z widokiem na spokojny park Kuchnia funkcjonalna z pralnią Dwie duże sypialnie, każda z dwoma oknami Mamad (sejf) Dwie windy Parking Odświeżanie, idealne do dostosowania lub inwestycji Lokalizacja Premium: Natychmiastowa bliskość sklepów, szkół, synagogi i transportu Kilka minut spacerem od plaży Cichy i poszukiwany środowiska mieszkalnego Główne aktywa: Podobne apartamenty w rezydencji, po renowacji, oferowane są na 2.300.000. Wyjątkowa cena sprzedaży: 1 690 000 Wniosek: Wyjątkowa wartość za pieniądze, wysoki potencjał i idealna lokalizacja. Najlepsza nieruchomość w Ashdod.