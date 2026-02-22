Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

  1. Realting.com
Ashdod, Izrael
$548,625
5
Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod

O kompleksie

Apartament 3,5 pokoje na sprzedaż - 122 m2 + balkon Rzadkie okazje w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej Dalet w Ashdod. Przestronny, jasny i doskonale położony apartament, oferujący doskonały potencjał wartości. Opis: Hojna powierzchnia 122 m2 Wejście do dużego salonu z balkonem z widokiem na spokojny park Kuchnia funkcjonalna z pralnią Dwie duże sypialnie, każda z dwoma oknami Mamad (sejf) Dwie windy Parking Odświeżanie, idealne do dostosowania lub inwestycji Lokalizacja Premium: Natychmiastowa bliskość sklepów, szkół, synagogi i transportu Kilka minut spacerem od plaży Cichy i poszukiwany środowiska mieszkalnego Główne aktywa: Podobne apartamenty w rezydencji, po renowacji, oferowane są na 2.300.000. Wyjątkowa cena sprzedaży: 1 690 000 Wniosek: Wyjątkowa wartość za pieniądze, wysoki potencjał i idealna lokalizacja. Najlepsza nieruchomość w Ashdod.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
