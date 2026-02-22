Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartament 3,5 pokoje na sprzedaż - 122 m2 + balkon
Rzadkie okazje w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej Dalet w Ashdod.
Przestronny, jasny i doskonale położony apartament, oferujący doskonały potencjał wartości.
Opis:
Hojna powierzchnia 122 m2
Wejście do dużego salonu z balkonem z widokiem na spokojny park
Kuchnia funkcjonalna z pralnią
Dwie duże sypialnie, każda z dwoma oknami
Mamad (sejf)
Dwie windy
Parking
Odświeżanie, idealne do dostosowania lub inwestycji
Lokalizacja Premium:
Natychmiastowa bliskość sklepów, szkół, synagogi i transportu
Kilka minut spacerem od plaży
Cichy i poszukiwany środowiska mieszkalnego
Główne aktywa:
Podobne apartamenty w rezydencji, po renowacji, oferowane są na 2.300.000.
Wyjątkowa cena sprzedaży: 1 690 000
Wniosek:
Wyjątkowa wartość za pieniądze, wysoki potencjał i idealna lokalizacja.
Najlepsza nieruchomość w Ashdod.
Lokalizacja na mapie
Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
