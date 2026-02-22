  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Jerozolima, Izrael
od
$2,19M
;
4
ID: 33459
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Sprzedaż Jerozolima, Bayit vegan, Niedawny budynek z windą i podziemnym parkingiem Penthouse 5 pokoje 140m2 powierzchni mieszkalnej, 170m2 tarasu i ogrodu, wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy! Bardzo duży salon, niezależna kuchnia, apartament, 2 łazienki, 3 orientacje, pokój mamad, klimatyzacja, centralne ogrzewanie, parking (pudełko) i duża piwnica. + 3 niezależne jednostki czynszu około 10,000 h / miesiąc! Hej!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

