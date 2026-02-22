  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Raanana, Izrael
od
$2,31M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33389
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ładny domek. 7 pokoi. 3 łazienki. Cztery toalety. Ogród. Możemy tam zbudować basen. W bardzo cichym ślepym zaułku. Blisko Hasharon College i Lycee Ostrovsky.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Dzielnica mieszkaniowa Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
Jerozolima, Izrael
od
$1,787
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Raanana, Izrael
od
$2,31M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa a renover potentiel construction
Dzielnica mieszkaniowa Villa a renover potentiel construction
Jerozolima, Izrael
Cena na żądanie
W Guivat Chaoul, cichej i centralnej, dwupiętrowej willi z potencjałem budowlanym i ogrodem. Nadaje się zarówno dla jednostki, jak i instytucji (szkoła, synagoga itp.). Willa jest teraz podzielona na dwa trzypokojowe apartamenty, każdy z niezależnym wejściem. Land of 190 m2. Exclusive Hadass…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
mieszkanie 4 szt. dipri 3. piętro gage view dobrze utrzymane projekt jakości tylko 2 do wyrównania
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$714,780
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się