Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Położony w uroczej ulicy dla pieszych w tętniącym życiem centrum Jerozolimy, ten 40 metrów kwadratowych apartament z 1 sypialnią oferuje niezwyciężony komfort i urok. Tylko 10 kroków od poziomu ulicy i 20 minut spacerem od Starego Miasta i Western Wall, to mieszkanie jest idealne do życia w mieście lub jako rentowna nieruchomość inwestycyjna.
Główne cechy:
- Położenie: Położony w samym sercu centrum Jerozolimy, w pobliżu wszystkich głównych sklepów, słynnego Mahane Yehuda Market i tramwaju.
- Urocza przestrzeń mieszkalna: Komfortowy salon z otwartym aneksem kuchennym prowadzi do małego balkonu z widokiem na spokojny dziedziniec budynku.
- Przestronny pokój: Duży pokój otwiera się również na balkon, oferując ciche schronienie.
- Łazienka: Zawiera pełną łazienkę dla wygody.
- Obecnie wynajęty: Mieszkanie jest obecnie wynajmowane, oferując natychmiastowy potencjał dochodowy.
- Potencjał renowacji preparatu Airbnb: Z niektórych renowacji, ta nieruchomość może być idealnym miejscem na wynajem krótkoterminowy, co stanowi doskonałą okazję do zakwaterowania Airbnb.
- Szybka dostępność: Dostępne szybko, co pozwala na elastyczność w planach zakwaterowania lub renowacji.
Ten dobrze położony apartament oferuje zarówno urok i doskonały potencjał dla tych, którzy chcą zainwestować w kwitnący rynek nieruchomości w Jerozolimie.
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji lub zaplanować wizytę!
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
