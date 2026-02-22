  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Jerozolima, Izrael
od
$586,245
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33518
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Położony w uroczej ulicy dla pieszych w tętniącym życiem centrum Jerozolimy, ten 40 metrów kwadratowych apartament z 1 sypialnią oferuje niezwyciężony komfort i urok. Tylko 10 kroków od poziomu ulicy i 20 minut spacerem od Starego Miasta i Western Wall, to mieszkanie jest idealne do życia w mieście lub jako rentowna nieruchomość inwestycyjna. Główne cechy: - Położenie: Położony w samym sercu centrum Jerozolimy, w pobliżu wszystkich głównych sklepów, słynnego Mahane Yehuda Market i tramwaju. - Urocza przestrzeń mieszkalna: Komfortowy salon z otwartym aneksem kuchennym prowadzi do małego balkonu z widokiem na spokojny dziedziniec budynku. - Przestronny pokój: Duży pokój otwiera się również na balkon, oferując ciche schronienie. - Łazienka: Zawiera pełną łazienkę dla wygody. - Obecnie wynajęty: Mieszkanie jest obecnie wynajmowane, oferując natychmiastowy potencjał dochodowy. - Potencjał renowacji preparatu Airbnb: Z niektórych renowacji, ta nieruchomość może być idealnym miejscem na wynajem krótkoterminowy, co stanowi doskonałą okazję do zakwaterowania Airbnb. - Szybka dostępność: Dostępne szybko, co pozwala na elastyczność w planach zakwaterowania lub renowacji. Ten dobrze położony apartament oferuje zarówno urok i doskonały potencjał dla tych, którzy chcą zainwestować w kwitnący rynek nieruchomości w Jerozolimie. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji lub zaplanować wizytę!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,05M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerozolima, Izrael
od
$586,245
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,02M
Jednopiętrowy penthouse bardzo dobrze położony o powierzchni 150m2 z tarasem 70m2 na tym samym poziomie na piątym piętrze z windą, która przybywa bezpośrednio w mieszkaniu. Piękny widok na mieszkanie, bardzo duże okno zatoki, bardzo jasne i ciche tylko kroki od Teatru Habima i Dizengoff Stre…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Izrael
od
$2,41M
BZH Nowy wyłącznie! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje luksusowy 6-pokojowy dom w nowej dzielnicy mieszkalnej Givat Olga, około 200 metrów od morza! Nowy dom, unikalne środowisko życia: - Ostatni dom ultradesignu, - 6 pokoi o powierzchni 270 m2 na powierzchni około 230 m2, - …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
Położony w cichej ulicy o charakterze europejskim, między Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim i nabrzeża morskiego (300 m). Popularny obszar z treed aleje, kawiarnie, sklepy i duch wsi. Pieszo: plaże, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restauracje, przyszłe tramwaje. O 70 m2 na 1 piętrze z otwartym…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się