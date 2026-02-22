  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif

Jerozolima, Izrael
$43,89M
14
ID: 33596
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Ogłoszenie to stanowi niezwykłą okazję do nabycia dwóch niezależnych nieruchomości znajdujących się w historycznej żydowskiej dzielnicy Jerozolimy, zaledwie 600 metrów od Muru Lamentacyjnego. Te rezydencje oferują niezwykłe widoki na Stare Miasto i Har HaBait, łącząc ekskluzywność i piękno panoramiczne. Jednym z budynków jest struktura historyczna z połowy XIX wieku, która uosabia architektoniczne dziedzictwo regionu. Drugi budynek posiada aktywną Yeshivę i obejmuje dwa apartamenty, każdy z tarasem na dachu z widokiem na Stare Miasto. Te nieruchomości to prawdziwe kamienie na rynku nieruchomości. Nieruchomość 1: Budynek czteropiętrowy Ten niedawno odnowiony budynek, pełen historii i kultury, jest świętym filarem społeczności żydowskiej. Położony na czterech piętrach i ukoronowany przez spektakularny taras na dachu z panoramicznym widokiem na Stare Miasto, Har HaBait i Góry Jordanu, obiekt ten jest obecnie używany jako Yeshiva i zawiera dwa oddzielne apartamenty. Jego wszechstronny projekt pozwala na ciągłe wykorzystanie jako instytucji edukacyjnej lub adaptacji do prywatnych celów mieszkaniowych. Przestrzenie wewnętrzne wyróżniają się przestronnym układem, obfitym światłem naturalnym i wyjątkowymi wykończeniami, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących połączenia między tradycją a nowoczesnością. Główne cechy: Parter i piwnica: - Powierzchnia całkowita: około 345 m2 - Zawiera 12 sztuk - 5 toalet dla gości Dwupiętrowy apartament z prywatnym tarasem na dachu: - Wnętrze: ok. 199 m2 - Taras dachowy: ok. 166 m2 - Porozumienie: salon, 5 sypialni (w tym 2 apartamenty master) i 4 pełne łazienki - Dodatkowe korzyści: ogrzewanie podłogowe, lekkie studnie i panoramiczne widoki Apartament z balkonem i dostępem do tarasu na dachu: - Wnętrze: około 98 m2 - Balkon: około 62,7 m2 - Porozumienie: salon, 3 sypialnie (w tym apartament) i 2 pełne łazienki Nieruchomość 2: Historyczny budynek dwupiętrowy Ten zabytkowy dwupiętrowy budynek, położony na skraju dzielnicy żydowskiej, jest niezwykłą nieruchomością o bogatej historii. Z wybudowaną powierzchnią o powierzchni około 550 m2, posiada również prywatny dach o powierzchni około 315 m2 oferujący wspaniałe widoki na Stare Miasto i okoliczne góry Jerozolimy. Położony zaledwie 500 metrów od Muru Lamentacyjnego, nieruchomość ta cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją. Budynek składa się z 15 pokoi, w tym 13 sypialni, 4 pełne łazienki i kuchnię przemysłową, co daje mu dużą wszechstronność do różnych zastosowań. Jego historyczne znaczenie pochodzi z powstania w 1854 roku jako szpitala "Rothschild", założonego przez barona Jamesa Mayera Rothschilda. Po służbie jako szpital przez ponad wiek, stał się własnością Towarzystwa "Misgav Le Obecnie używany jako hostel, ta nieruchomość oferuje potencjał zarówno dla prywatnych i komercyjnych użytku mieszkalnego, co stanowi wyjątkową okazję dla osób poszukujących wyjątkowej i historycznej przestrzeni w Jerozolimie. Właściwości mogą być nabyte jako kompletny zestaw lub oddzielnie. Informacje o cenach poszczególnych nieruchomości są dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Państwo przegląda
